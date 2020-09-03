وزير التعليم: فيديو بعد قليل لشرح كيفية علاج أزمة الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن رفع فيديو لشرح كيفية علاج أزمة الدبلومة الامريكية وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب شوقي: "يتم حاليا رفع فيديو لشرح كيفية علاج أزمة الدبلومة الامريكية سجلته لهذا الغرض وسوف يكون متاحا خلال فترة قصيرة علي هذه الصفحة".

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية.

أوضحت في طلبها أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تلقيه خطاب من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـ College Board، بإلغاء الامتحان لوجود دلائل على تسريبه.

ونفى الوزير اختصاص الوزارة بهذا الامتحان واقتصار دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم)، ويجرى تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST، لكن ذلك لا يمنع ضرورة تدخل الوزارة بمخاطبة كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل أبنائنا، خصوصا أن إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررا عقده السبت 29 أغسطس، تسبب في حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم، لما له من تأثير سلبي.