الديهي عن قضية فيرمونت: زمن البشوات انتهى والجميع سواسية أمام القانون

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قضية اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت"، مؤكدًا أن كل يوم تكشف النيابة العامة تفاصيل جديدة متعلقة بالقضية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"،: "الموضوع أكبر مما كنا نتخيل"، مؤكدًا أن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت"، متشعبة ولها مسارات عدة، ولها أبعاد أخرى من شذوذ وجنس جماعي ومخدرات وخمور وهتك أعراض".

وأشار الإعلامي إلى أن النيابة العامة تحاول ضبط تناول وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لمثل تلك الأخبار التي تمس من ثوابت المجتمع وقيمه.

وأشار الديهي إلى أن أحد متهمي قضية اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت"، نجل رجل أعمال شهير له عدة منتجعات سياحية في منطقة الساحل الشمالي، ويطلق عليه البعض "إمبراطور الساحل".

واعتبر الديهي أن زمن "الأكابر" و"الباشوات" انتهى في مصر، مؤكدًا أن الجميع سواسية أمام القانون.

وعن مهاجمة البعض لأجهزة الأمن بعد هرب عدة متهمين في القضية، أكد أن الدولة لا تحمي أحدًا مذنبًا، محذرًا من محاولة الغمز واللمز ضد النيابة العامة للدولة.