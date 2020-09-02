قضية فيرمونت.. 6 أيام في الحبس لابنة نهى العمروسي وزيارة وحيدة للأم

6 أيام قضتها نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي قيد الحبس الاحتياطي لاتهامها في واقعة الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ قضية فندق فيرمونت ، ومنذ القبض على المتهمة وخضعت للتحقيق أمام مباحث الآداب وبعدها مثلت أمام النيابة العامة على مدار 4 ساعات انتهت بحبسها على ذمة التحقيق في القضية.

ووقع الطب الشرعي الكشف على نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي،نفاذا لأمر جهات التحقيق بعرضها وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.

زيارة وحيدة من الفنانة نهى العمروسي لابنتها خلال جلسة تجديد حبسها، بحسب مصادر أمنية وأن زيارة الأم للفتاة لم تستغرق سوى دقائق معدوة حتى صدر قرار تجديد حبسها من قاضي المعارضات فى غرفة المداولة وبعدها تم اقتياد المتهمة إلي محبسها بأحد أقسام الشرطة في القاهرة الجديدة.

كان قاضي المعارضات جدد حبس نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في قضية فندق فيرمونت.

وكانت النيابة العامة، أصدَرت بيانًا حول مستجدات قضية فيرمونت، حيث أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه، ورابع بضمان محل إقامته، فضلًا عن حبس 3 متهمين جدد من بينهم منظم الحفلات أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة نهى العمروسي.