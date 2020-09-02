سوابق أيمن نور من التزوير والهروب لاتهام نجله في قضية فيرمونت

أيمن نور، أحد أبرز أسماء المتهمة بالخيانة والتحريض ضد الدولة، ارتبط إسمه في السابق بقضايا سرقة وتزوير وغيرها، وامتدت الاتهامات حتى ورود اسمه في قضية المعروف بـ"فتاة الفيرمونت"، من خلال ورود اسم بين دائرة المتهمين.

بدأ سجل أيمن نور فى 17 مايو من عام 2006، عندما أقرت محكمة النقض الحكم بحبس أيمن نور بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات مؤسسى حزب الغد، واستخدام محررات مزورة لتأسيس الحزب، ليصبح حكم بات ونهائى فى السجل الجنائى للمتهم.

فى 17 أبريل من عام 2017، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، بحبس أيمن نور وعمر عفيفى 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.

بلاغ ضد أيمن نور بنشر اخبار كاذبة

فى سبتمبر من عام 2018 تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5452 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، ضد كل من الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والهارب أيمن نور، يتهمها بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، ومشاركة الجماعة الإرهابية أهدافها.

منذ ابريل 2018 اندلعت ازمة رواتب العاملين بقناة الشرق، وهي الأزمة المتجددة للعاملين على مدار عامين، حيث اتهم العاملين أيمن نور بالغش، فقاموا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام، وسنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".

وفى مارس 2019، تقدم محامى ببلاغ ضد أيمن نور بتهمة التخابر مع دولة تركيا بعد إعداد مخطط مع قادة الإخوان للتحريض ضد الدولة المصرية

وزير الداخلية الأسبق زكى بدر يفضح أيمن نور: مزور

وفي تصريحات سابقة لوزير الداخلية الاسبق الراحل اللواء زكي بدر، فضح فيها أيمن نور بسبب تزوير وفبركة لصور تعذيب قيلت انها لمواطنين تعرضوا لها على يد الشرطة، وطالب اللواء الوزير زكي بدر حينها أيمن نور بشرح وتوضيح تزوير الصور والحقائق، الذي كان وقتها صحفيا.

لم يقتصر اسم أيمن نور على هذه النوعية من الجرائم المخلة بالشرف، بل امتد الأمر الى القضية الأشهر على الساحة في الوقت الحالي "حادث فتاة الفيرمونت"، حيث اتهمت المحامية المصرية دينا المقدم، نجل أيمن نور، بالمشاركة في الأعداء على فتاة "فيرمونت"، بين عدد من المتهمين الاخرين.