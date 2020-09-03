صبحي: استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد يمثل تحديا كبيرا وسننجح فيه

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري لكرة اليد نموذج جيد ومنظومة جيدة متمنيًا لها التوفيق.

وعلق "صبحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، على تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد، معتبرًا أن استضافة مصر لكأس العالم يمثل تحديا كبيرا، مؤكدًا أنها تنقسم لجزء خاص بالإنشاءات، لافتًا أنهم بدأوا في إنشاء الصالات في الربع الأخير من عام 2018.

وأشاد وزير الرياضة بالدعم الكبير الذي تلقوه من القيادة السياسية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال الإنشاءات، مشيرًا إلى أن التحدي الآخر هو التنظيم، حيث يشارك في البطولة 32 فريقا لأول مرة في دولة واحدة، لافتًا أن كأس العالم السابق نظمته دولتان وكأس العالم اللاحق ستنظمه 3 دول.

وأشار "صبحي"، إلى أهمية نجاح مصر في تنظيم البطولة، متوقعًا نجاح مصر في تنظيم البطولة الكبيرة نظرًَا لأنها حينما تقوم بعمل شئ يكون على أعلى مستوى مشددًا على وقوف المنظومة الرياضية بالكامل خلف نجاح تنظيم كأس العالم لكرة اليد بمصر.