أشرف صبحي: يجب وضع الشباب في مواقف تعليمية تحاكي ما يقوم به من أعمال

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في لجان المقابلات الشخصية؛ لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسب لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت مشاركة وزير الشباب، في اللقاءات الشخصية تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، وتستمر المقابلات الشخصية حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس الجاري، ويشارك في عضوية لجان المقابلات مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبرات ورؤساء الجامعات والهيئات، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

واطلع وزير الشباب على مجموعة من السير الذاتية للمتقدمين، وتقييمها بشكل مبدئي، والالتقاء بالشباب في لجان المقابلات الشخصية؛ للتقييم العملي لهم من خلال قياس مجموعة من المهارات من حيث المعرفة، والثقافة، والقدرة على التفكير والإبداع، والتعامل مع المشكلات، والتحديات، وآليات مواجهتها.

وأكّد "صبحي"، الاهتمام الواضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وحرصه علي إعدادهم، وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والعمل على تمكّينهم في شتى القطاعات؛ إيماناً بقدرات الشباب، ومهاراتهم المختلفة، وكونهم شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر الفترة الراهنة.

وتابع أنَّ التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة، وتمكّينهم ظهرت جلياً منذ بداية تولي الرئيس قيادة البلاد، وتوجيهاتن بتنفيذ البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة "PLP"، ثم قراره بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد التنفيذيين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، علاوة على حرص الرئيس على لقاء الشباب والاجتماع بهم بشكل دوري في المؤتمرات الوطنية؛ للتعرف على رؤاهم ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا، وعرض المجهودات المبذولة من جانب الدولة والتحديات التي تواجهها، وتكريم الشباب المبدعين في شتى المجالات.

ولفت إلى الدور المتميز للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تنمو بشكل كبير، وتقدم للمجتمع قيادات شابة مثقفة واعية بجميع التحديات وعلى دراية بأسس الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي السليم، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الوزارة والاكاديمية في مجال تدريب وتنمية مهارات الشباب كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل الوزارة.

كما أشاد "صبحي"، بمستوى الشباب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، ومدى حرصهم على تطوير ذاتهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات و اتخاذ القرار، بما ينعكس بالإيجاب على تطور أداء الجهاز الإداري الذي يعملون به، متمنياً لهم التوفيق في فترة تدريبهم بالأكاديمية.

وأكد أهمية وضع الشباب في مواقف تعليمية تحاكي مايقوم به من أعمال، وتوازي رؤية الدولة ومستهدافاتها، مشيراً إلى أهمية ان يبحث الشباب عن تطوير قدراتهم وذاتهم بما يحقق النفع للبلاد.