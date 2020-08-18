استعدادات مصر "تكنولوجيا" لاستضافة كأس العالم لكرة اليد في 5 خطوات

تستعد مصر حاليا بكامل طاقتها لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة اليد، المقرر انعقادها خلال يناير المقبل، وتلعب خدمات الاتصالات، دورا مهما فى إنجاح هذه البطولة الهامة، التى سيتم إقامتها في 4 ملاعب وهى الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مدينة 6 أكتوبر، وصالة مدينة برج العرب.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أبرز خدمات الاتصالات التى سيتم توفيرها لإنجاح البطولة، حيث عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات التكنولوجية والتجهيزات الفنية اللازمة للصالات المغطاة.

1- تزويد الملاعب التى ستقام بها البطولة بالأجهزة والمتطلبات التقنية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة، بما يتواكب مع المعايير العالمية.

2- توفير الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في العام الماضي.

3- تم مراجعة كافة التجهيزات الهندسية لإعداد شبكات الاتصالات للصالات الجديدة الجاري إنشائها طبقاً للمعايير الدولية للاتحاد الدولي.

4- تم مراجعة كافة احتياجات الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة بخصوص الأجهزة والمعدات وتجهيزات شبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات.

5- تزويد تلك الملاعب بأحدث التكنولوجيات العالمية، وتجهيز المراكز الصحفية وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وشبكات الانترنت، وكافة المستلزمات اللوجيستية من الطابعات الحديثة وماكينات التصوير والشاشات ذات أنشطة عرض افتراضية.

6- توفير وحدات لاسلكية موزعة على الصالات الأربعة مزودة بشبكة wifi، بالإضافة الى توفير أجهزة ( ماي فاي ) لتوفير خدمات الانترنت عن طريق شبكات 4G.

7- إعداد وتجهيز خدمات الاتصالات والانترنت وشاشات العرض في المكان المخصص لحفل قرعة البطولة في سبتمبر المقبل.