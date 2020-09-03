"تمرد الدقهلية" تصدر بيانا ترفض ما صرحت به دعاء خليفة

أصدر المكتب التنفيذي لحركة تمرد الدقهلية بيانا رفض فيه وأدان ما جاء على لسان دعاء خليفة.

وجاء بالبيان: "الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين، وتوضيحا أنا أقصد أي شخص يحاول استغلال الشباب كما تحاول المدعوه دعاء خليفة، حيث كانت عضو في حركة تمرد فاستطاعت، أن توهم بعض رجال الأعمال في محافظة الدقهلية بأن لها علاقات رفيعة المستوى، ومن وراء هذه الأكاذيب تحاول استغلالهم، وكما فعلت وكشفها الشباب وتم فصلها من الحركة، حيث أن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب بلدنا مصر، وإننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر أي مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ وسيظل عملا تتحاكاه الأجيال أما هذه المدعوة تسيطر عليها الأنانية، وحب الذات وترغب في الحصول على أي منصب سياسي وبأي طريقة، ولها سجل حافل بهذه المحاولات".

وأضاف البيان: "ونحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركه تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والابتزاز السياسي الذي تحاول أن تحصل بيه علي أي مكتسب ليس لها الحق فيه المكتب الإداري لحركة تمرد محافظة الدقهلية خالد الصعيدي مسؤول قطاع الدلتا لحركة تمرد هشام بكر أمين تنظيم حركة تمرد لمحافظة الدقهلية".

ووقع على البيان كل من: "هاني عبادة مسؤول الااتصال السياسي بمحافظة الدقهلية، ومحمد فياض مسؤول العمل الجماهيري، وعاصم أبو الدهب، والسيد عبدالغني قراقيش، وشعبان زاهر، ومحمد العلاوي، ومحمد المحمودي، وأحمد نعيم، وفاطمة العيوطي".