"تمرد الدقهلية" تصدر بيانا ترفض ما صرحت به دعاء خليفة
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الوطن
08:19 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
محافظة الدقهلية
أصدر المكتب التنفيذي لحركة تمرد الدقهلية بيانا رفض فيه وأدان ما جاء على لسان دعاء خليفة.
وجاء بالبيان: "الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين محبي الضوء والمنتفعين، وتوضيحا أنا أقصد أي شخص يحاول استغلال الشباب كما تحاول المدعوه دعاء خليفة، حيث كانت عضو في حركة تمرد فاستطاعت، أن توهم بعض رجال الأعمال في محافظة الدقهلية بأن لها علاقات رفيعة المستوى، ومن وراء هذه الأكاذيب تحاول استغلالهم، وكما فعلت وكشفها الشباب وتم فصلها من الحركة، حيث أن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل بدافع حب تراب بلدنا مصر، وإننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا ولم ننتظر أي مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ وسيظل عملا تتحاكاه الأجيال أما هذه المدعوة تسيطر عليها الأنانية، وحب الذات وترغب في الحصول على أي منصب سياسي وبأي طريقة، ولها سجل حافل بهذه المحاولات".
وأضاف البيان: "ونحن أعضاء المكتب التنفيذي لحركه تمرد الدقهلية نرفض وندين التصريحات والابتزاز السياسي الذي تحاول أن تحصل بيه علي أي مكتسب ليس لها الحق فيه المكتب الإداري لحركة تمرد محافظة الدقهلية خالد الصعيدي مسؤول قطاع الدلتا لحركة تمرد هشام بكر أمين تنظيم حركة تمرد لمحافظة الدقهلية".
ووقع على البيان كل من: "هاني عبادة مسؤول الااتصال السياسي بمحافظة الدقهلية، ومحمد فياض مسؤول العمل الجماهيري، وعاصم أبو الدهب، والسيد عبدالغني قراقيش، وشعبان زاهر، ومحمد العلاوي، ومحمد المحمودي، وأحمد نعيم، وفاطمة العيوطي".