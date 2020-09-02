محافظ الدقهلية: استرداد 45 فدانا من أراضي بحيرة المنزلة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن أكثر من 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح، كما تم تخفيض رسوم التصالح بنسبة 20%، نظرًا لمحدودية الرقعة الزراعية وعدم وجود ظهير صحراوي.

وأضاف "مختار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وجه إلى إنشاء طريق يربط بين الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ويمر ببحيرة المنزلة ليكون حزام آمن لها، مؤكدًا إزالة تعديات بُنيت منذ 2008 على أراضي الدولة، وبلغ إجمالي هذه المباني 300 منزلًا أزيل منها 85 منزلًا في يوم واحد فقط.

وأوضح أن المساحة التي سيتم استردادها من أراضي بحيرة المنزلة 45 فدانًا، وسيتم تسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء تنفيذ حزام آمن حول البحيرة.