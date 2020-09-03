9 عروض وورشة عمل في ثالث أيام مهرجان المسرح التجريبي الدولي

تبدأ فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم في الثالثة ظهرا عبر تطبيق زووم، بورشة عمل "النقد النسوي وسماته.. نموذج تطبيقي على نص (سجن النساء) للكاتبة المسرحية المصرية فتحية العسال"، والتي تحاضر فيها الدكتورة وطفاء حمدي في يومها الأول، وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وفي تمام الرابعة عصرا وعبر قناة مهرجان المسرح التجريبي على "يوتيوب" الرسمية، يذاع العرض المسرحي الأوكراني" الليدي ماكبث" من إخراج أوليكسندربيلزاب.

وفي الخامسة والنصف يتابع جمهور المهرجان ضمن مسابقة العروض المصورة، العرض المجري "التحول إلى فراشة.. مؤامرة صوفيا بيرزي".

وعلى مستوى منافسات مسابقة مسرح الحظر يتابع جمهور المهرجان عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب" العرض البرتغالي "عالم جديد"، ومدة عرضه 13 دقيقة، وذلك في تمام السابعة مساء.

وضمن منافسات مسابقة الدكتور حسن عطية للعروض المصرية الحية، يلتقي جمهور المهرجان مع 3 عروض مسرحية، أولها "الشاطئ" للمخرج ضياء الدين زكريا، والذي يرفع عنه الستار في تمام السادسة والنصف على مسرح علي فهمي بـ"المعهد العالي للفنون المسرحية"، وفي نفس الوقت تقدم المخرجة دعاء حمزة على المسرح الصغير بدار الأوبرا مسرحية "مفتاح شهرة" بحضور لجنة التحكيم.

كما يقام على مسرح الهناجر عرض"حريم النار" للمخرج محمد مكي في تمام الثامنة والنصف مساء، وفي نفس التوقيت يشاهد جمهور المهرجان ولجنة تحكيمه عرض "كعب عالي" للمخرج محمد الطايع، على مسرح الجمهورية، وفي تمام السابعة مساء على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا يقدم عرض "الأبرياء" إخراج حسام قشوة.