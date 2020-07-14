غدا.. إعلان تفاصيل مهرجان المسرح التجريبي عبر "لقاء لايف"

يكشف الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً، تفاصيل الدورة الجديدة والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

ويطل رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، على جمهور ومتابعي المهرجان والمسرحيين والصحفيين في مصر والوطن العربي في بث مبار "لايف" عبر صفحة المهرجان الرسمية على "فيس بوك"، معلنًا عن فعاليات وملامح جديدة تميز الدورة.

كما يجيب رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن أسئلة الصحفيين والمسرحيين الذين سيتابعون الـ"لقاء مباشر" ويشاركون فيه بتعليقاتهم.