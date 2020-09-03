20 معلومة عن اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اختبارات act لطلاب الدبلومات الأمريكية، كتقييم مؤدي لتنسيق الجامعات بعد أزمة إلغاء اختبارات Sat الإلكترونية.

وأقرت وزارة التربية والتعليم قبل بضعة أسابيع اختبار act الإلكتروني، وأعلنت إتمام إجراءات اعتماد اختباراته ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات بجمهورية مصر العربية.

وترصد السطور التالية 20 معلومة عن اختبارات act الإلكترونية، كما يلي:

1. تحرى الاختبارات في "سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، فبراير، أبريل، يونيو، ويوليو".

2. يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

3. عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة، فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

4. يحتاج الطالب لاجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره، ما يعادل اختبار Sat2.

5. لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test لاجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

6. يمكن للطالب الاختيار بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه الاختيار بين اختبار Subject Test أو Sat2.

7. يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من النظامين في عدد المحاولات، دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

8. يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

9. اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

10. تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بـBonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

11. تطبيق اختبارات ACT ضمن اختبارات شهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية، إلى جانب ما هو مقرر في هذا الشأن من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها.

12. تجرى الاختبارات على أساس اختبار الـACT، الذي يضم اختبارات (E-math- science- reading)، المؤهلة للالتحاق بالكليات غير العملية.

13. يضم اختبار الـACT مواد متخصصة (math- science) تؤهل للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.

14. تطبق اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر إتمامه لضيق الوقت، على أن تسري القواعد فيما يلي من اختبارات ودون استثناء.

15. يتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً، وللطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

16. على المدارس التي ترغب في القيد بهذه الاختبارات، موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانبها لهذه الاختبارات ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب.

17. على المدارس التي ترغب في اعتمادها كمركز اختبارات بالـACT التقدم بطلبها في هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لبحث الطلب، على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

18. يحق الطالب الذي اجتاز الاختبارات دون تحقيق الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات، التقدم لأداء الاختبارات بحد أقصى على مدار العامين التاليين فقط، وتحتسب درجات الطالب بحسب أعلى تقدير درجات حصل عليه بالمحاولات التي تم أدائها بكل مادة من المواد التي اختبرها.

19. تحسب نسب اختبارات الـACT بإجمالي نسبة 60% بخلاف نسبة الـ40% المقررة لـGPA، وتسري ذات النسب المقررة بشأن الاختبارات المناظرة بين ACT واختبار ACT للمواد المتخصصة وفقا لما هو مقرر طرف المجلس الأعلى للجامعات.

20. التزام الجهة المقدمة للاختبارات بتوفير الاختبارات وفقًا لإجراءات الاعتماد المقررة والمعتمدة من جهات الاختصاص بالوزارة، وما جاء بطلب جهة الاختبار بالأوراق المقدمة من جانبها في هذا الشأن.