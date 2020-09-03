بهاء سلطان.. الصوت الأقرب والمحبب لنجوم الفن

رغم قلة أعماله الفنية، بسبب مشكلات إنتاجية مع المنتج نصر محروس، إلا أنّه أكثر نجوم جيله موهبة، بصوته المميز والقريب من الجمهور، هو الفنان بهاء سلطان.

ومنذ فترة لم يصدر بهاء أغنيات جديدة، باستثناء غناء "تتر" بعض المسلسلات، لكن أحدا لا يختلف على موهبة الفنان الشاب، خاصة أهل الفن، الذين صرح عدد منهم بأنّ بهاء هو الصوت الأقرب والمفضل لهم.

وفي تصريحات سابقة لأحد البرامج التفزيونية، قالت الفنانة أنغام إنّ بهاء سلطان صوت عظيم وتحبه كثيرًا، وتتمنى أن يركز على أعماله فنحن مفتقدين لصوته كثيرًا، بينما أكد بهاء في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنّه شرف كبير له أن يكون صوت أنغام المفضل.

وقال الفنان أحمد سعد في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنّه يحب بهاء سلطان ويعتبره مطربه المفضل، بينما قالت الفنانة الشعبية بوسي، إنّ الفنان بهاء سلطان هو المطرب الذي تتمنى أن تقدم أغنية معه.

ووصف الفنان محمود العسيلي، بهاء سلطان بأنّه من أهم الأصوات التي جاءت في تاريخ الوطن العربي، بعدما قدما سويا أغنية "انت استثنائي" التي حققت نجاحا كبيرا.

ووجه المطرب بهاء سلطان الشكر لجمهوره عبر حسابه الخاص على فيس بوك، بعد تعليقاتهم الإيجابية على أغنية "انت استثنائي"، قائلا: "بشكر كل جمهوري ورد فعلكم ودعمكم ليا فوق راسي، والنجاح ده ليكوا انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى".