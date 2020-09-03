حالات التصالح على التعديات المقامة بأراضي الدولة

حدد قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون مدى جواز التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، بأنه يجوز تقديم طلب التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في حالة قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون المنظم لهذا الشأن.

وأشار القانون إلى أنه لا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة، وذلك تطبيقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الجاري وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.