فوائد التصالح على مخالفات البناء للمواطنين

أصبح قانون التصالح مع مخالفات البناء، مثل مصباح علاء الدين السحري، الذي حول العقار المخالف غير المعترف به قانونا لعقار قانوني، وابن شرعي للدولة له يستطيع صاحبه أن يقوم بتسجيله في الشهر العقاري والتعامل عليه بصفة قانوينة والحصول على قروض إسكاني من البنوك لتشطيبة، بعد أن أصبح يتمتع بشهادة ميلاد معترف بها من الدولة، بعد عناد طويل مع الدولة استمر لأكثر لسنوات طويلة خسرت خلال الدولة الكثير والكثير من مرافقها، وتسبب في عشوائية غير مسبوقة، في الوقت الذي جنى فيه الملاك أرباحا وكونو ثروات طائلة.

ولأن القانون يصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا فقد أكد خبراء الإسكان، أنه يمثل الحماية الحقيقية لأرواح آلاف المواطنين، حيث يتبع تقديم طلبات التصالح مع الدولة على المباني المخالفة، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات والتأكد من سلامتها إنشائيا، قبل التصالح عليها، ومن ثم رفض التصالح مع المباني التي تمثل خطورة داهمة على السكان، وهو ما يؤكد أن الدولة حريصة في المقام الأول على حماية أرواح المصريين، كما أن القانون جعل للعقار المخالف قيمة يستطيع أصحابه تسجيله رسميا في الشهر العقاري، حيث ساهم القانون في حل إشكالية التسجيل العقاري التي كنا نطالب بها نظرا لوجود نحو 80 % من العقارات في مصر غير مسجلة، كما أن الوحدة المخالفة والتي كانت قيمتها تمثل ثلث قيمة الوحدة المرخصة، أصبح الآن لها سعر حقيقي، وعند التصالح مع هذه الوحدات المخالفة سترتفع قيمة هذه الوحدات، وهو ما يؤكد أن القانون يمثل قيمة مضافة لهذه العقارات، ويصب في مصلحة المواطن أولا واخيرا.

كما أتاح القانون الجديد حرية إدخال المرافق "عدادات كهرباء ومياه، وغاز وتليفون" وغيره من المرافق، وهو ما يساعد على انخفاض أسعار بعض الخدمات التي كان يحصل عليها المواطنين.