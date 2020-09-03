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جهات يقدم لها بطلب التصالح في المخالفات بينها العامة للتنمية السياحية

منها الوحدات المحلية وجهاز المدينة

كتب:

وائل فايز
08:00 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدولة تتصدى لمخالفات البناء

الدولة تتصدى لمخالفات البناء

بعد إعلان مجلس الوزراء، أنَّ آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الجاري، حدد قانون التصالح، في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، الجهات الإدارية المختصة التي يقدم لها طلب التصالح.

- الوحدات المحلية

- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

- الهيئة العامة للتنمية السياحية.

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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