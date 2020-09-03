الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. وفرص سقوط أمطار على الوجه البحري

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين شهدنا سقوط أمطار على مدينة سانت كاترين ووسط وجنوب سيناء، موضحة أن اليوم هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، وأن السماء ممتلئة بالسحب التي تبدأ في التلاشي تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، ولكن من الممكن أن تؤدي لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة من الوجه البحري.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه بداية من غدا وبعد غد سيكون هناك فرص سقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأنه بالنسبة لدرجات الحرارة نشهد اليوم انخفاضا واضحا في درجة الحرارة، وستكون أقل من أمس وأول أمس بنحو درجتين تقريبا وستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 34 درجة.

وتابعت، أنه بداية من الغد ستعود درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية مرة أخرى ويوم السبت والأحد ستصل إلى 37 درجة ثم تعاود انخفاضها من يوم الإثنين وسيكون الانخفاض تدريجيا.

وأكدت، أن هذه الفترة متقلبة إلى حد ما في الأحوال الجوية، ونودع فصل الصيف ونستقبل فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 21 سبتمبر، وهذه الفترة نشهد فيها بعض التغيرات الجوية وسقوط أمطار على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.

وأكملت، أن السواحل الشمالية، الإسكندرية، ومطروح تتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 32 درجة وليس هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية.