سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر

اختلفت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 3 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك المختلفة، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك CIB

سجّل سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.