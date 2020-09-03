ضبط "شيش" في حملة على مقاهي المنزلة وميت غمر

شن مركزا المنزلة وميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملة على الكافيهات والمقاهي، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا ولا سيما منع "الشيشة".

وتمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على عدد من الشيش بالمقاهي والكافيهات المخالفة، كما جرى التحفظ على عدد من الكراسي لإشغال الطريق العام وأسطوانة غاز مدعم صغيرة.

وفي ميت غمر استهدفت حملة الكافيهات للتحفظ على الشيش المستخدمة بها ورفع الإشغالات، بالتعاون بين قسم الإشغالات برئاسة المركز وشرطة المرافق بميت غمر.