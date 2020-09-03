مدبولي عن الثقة الدولية باقتصاد مصر وقت كورونا: دليل فعالية إجراءاتنا

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ ثقة مؤسسة "موديز العالمية" وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية في أداء الاقتصاد المصري في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء، على هامش استعراضه تقريرًا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020.

وثبتت المؤسسة الدولية، خلال التقرير، التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أنَّ هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.