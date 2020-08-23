ما هو ملتقى "أولادنا" لذوي الاحتياجات الخاصة؟

في إطار حرص وزارة الهجرة على تنمية قدرات أبناء المصريين بالخارج، من ذوي القدرات الخاصة، إلى المشاركة في فعاليات ملتقى "أولادنا"، ويرصد التقرير التالي ماهو ملتقي اولادنا

- مشاركة أبناء المصريين في الخارج من ذوي القدرات الخاصة، في فعاليات ملتقى "أولادنا".

- ينطلق في دورته الرابعة، أكتوبر المقبل تحت عنوان "وحشتونا".

- ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة.

- مشاركة من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، ليشاركوا نظراءهم من مختلف دول العالم.

- الملتقى يعد مصدرا لنشر رسائل الإيجابية والتفاؤل في المجتمع فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر.

- استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.

- يتضمن مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم.

- المجالات هي عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية.

- تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.