أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا.. محطات في حياة الدكتور محمد بدر

ما يحققه المصريون في الخارج من إنجازات ونجاحات تعكس مدى تأثيرهم في المجتمعات التي يعيشون بها وقدرتهم على تصدر المشهد الدولي، ويعد الدكتور محمد بدر من المصريين في الخارج الذين حققوا نجاحا كبيرا في الخارج.

ويرصد التقرير التالي خطوات نجاحه، بعدما فاز قبل أيام بمنصب "سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية" بمدينة ميونيخ الألمانية ليصبح أول مصري في ألمانيا يحظى بمنصب سيناتور المجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا.

وتقدم "الوطن"، أبرز المحطات المهنية في حياة المصرى محمد بدر.

- فاز بمنصب "سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية"بمدينة ميونيخ الألمانية

- أول مصري في ألمانيا يحظى بمنصب سيناتور المجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا

- فاز بهذا المنصب بعد انتخابات شارك بها أكثر من 100 بروفيسور وأستاذ أكاديمي على مستوى ألمانيا، طبقا للقوانين الألمانية

- ولد محمد في مدينة ابن الإسكندرية

- أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام 2017

- تنافس مع 72 أستاذًا ألمانيًا، وحصل على منصب أفضل أستاذ جامعي

- تمت ترقيته لمنصب عميد ليرأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى كلية الإعلام.

- قام بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ

- يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.