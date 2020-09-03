الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتحسن الإقبال على المخاطرة

تراجعت أسعار الذهب الخميس، ما يُضاف لانخفاضها الحاد في الجلسة السابقة، بعد أن تأثرت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل صعود الدولار الأمريكي، وتحسن الإقبال على المخاطرة عقب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات، بحسب رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4% يوم الأربعاء في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1945.40 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي فيكس، إنّ الذهب يتتبع تحركات الدولار بشكل عكسي، وجزء من السبب هو أنّ الذهب لم يستفد بقدر كبير بعد ندوة جاكسون هول فيما تبدو الشهية للمخاطرة قوية".

وأضاف: "رغم النمو الإيجابي، فإنّ الاقتصاد بوجه عام ما زال شديد الضعف بالقيمة المطلقة ومن المتوقع أن تظل البنوك المركزية تميل إلى التيسير النقدي، ما يدعم الذهب".

وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي مقابل منافسيه، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتسببت بيانات تُظهر استمرار تعافي قطاع الخدمات الصيني واحتمال تقديم تحفيز إضافي في الولايات المتحدة في تحسن الشهية للمخاطرة.

وربح الذهب نحو 28% منذ بداية العام بدعم من سياسة نقدية شديدة التيسير تبنتها كبرى البنوك المركزية، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.