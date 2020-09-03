أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب، اليوم، الخميس 3 سبتمبر، بمحلات الصاغة، بعد انخفاضها في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وسعر الجنيه الذهب، كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 971 و976 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 850 و854 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 729 و732 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و832 جنيهًا.

وبالرغم من أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا في بداية الشهرين الماضيين، حيث وصل سعر الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه، بتخطي عيار 24 لحاجز الـ 1000 جنيها، وذلك بعد تراجع الدولار لأدنى مستوياته، متأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شهد انخفاضا ملحوظا مساء أمس الأربعاء بقيمة تصل إلى 16 جنيها لسعر العيار، واستقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السبب في تذبذب أسعار الذهب يرجع إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، مشيرا إلى أن الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأضاف "واصف" في مداخلة هاتفية له في برنامج "صالة التحرير" أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مره أخرى نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه الفترة والتي تشهد تراجع في الأسعار بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

رحلة الذهب خلال شهرين

وعن رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين، نجد أن أسعار الذهب في بداية شهر يوليو بدأت في الارتفاع التدريجي لمختلف أسعار أعيرة الذهب، واستمرت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ حتى وصلت في نهاية الشهر إلى أعلى سعر له في تاريخه، بتخطي عيار 24 لمبلغ 1000 جنيها نتيجة لتراجع سعر الدولار.

وفي بداية شهر أغسطس بدأت اسعار الذهب في الانخفاض لتدريجي مره أخرى لتقترب الأسعار من المعدلات الطبيعية التي سبقت موجة الارتفاع، وبالرغم من ذلك إلا أنه يشهد تذبذب في الأسعار بشكل طفيف.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب.