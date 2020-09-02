انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب يصل لـ 16 جنيها وعيار 21 يسجل 854 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، مقارنة بأسعار صباح اليوم، والتي تقدر بـ 16 جنيها لسعر الجرام، بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المائية متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفه من تراجع في الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء ، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 971 و976 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 850 و854 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 729 و732 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و832 جنيهًا.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، أن أزمة كورونا هي من تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي وليس في دولة واحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الذهب، موضحًا أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لجميع المستثمرين.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، حيث أنه يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

وكان وصفي واصف رئيس شعبة الذهب، قال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.