جمال بدر منسقا للعلاقات الدولية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعيين الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، منسقاً لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكتب العلاقات الدولية يهدف إلى توطيد أواصر التعاون مع الجامعات الدولية في شتى أنحاء العالم، وفتح مجالات العمل المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية الكبرى، والعمل على التعريف بإمكانات الجامعة وإنجازاتها.

والدكتور جمال عبد الروؤف بدر يشغل كذلك منصب وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما أنه حائز على عدة جوائز علمية دولية، تتضمن فوزه في عام 2019 بجائزة أفضل باحث عربي متميز لعام 2018 من اتحاد الجامعات العربية، وجائزة كلية العلوم للبحث العلمي ذو أعلى معامل تأثير لعام 2017، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية لتخصص العلوم البيولوجية لعام 2012.

كما حصل على جائزة جامعة أسيوط للتفوق والتميز العلمى في عام 2009، أما في ديسمبر 2007 كان فوزه في كندا بجائزة عن تقديمه أفضل عرض شفوي لمنحة ما بعد الدكتوراه في المؤتمر السنوي العاشر CHUM بجامعة مونتريال.