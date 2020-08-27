جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لامتحانات الدراسات العليا بإجراءات مشددة

أنهت جامعة أسيوط استعداداتها لعقد امتحانات الدراسات العليا "دبلوم - ماجستير - دكتوراه" بمختلف كليات الجامعة والمقرر لها أول سبتمبر 2020.

وفي سياق متصل عقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا لبحث سبل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور لفيف من وكلاء الكليات.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن إدارة الجامعة وبالتنسيق مع وكلاء الكليات تم التعميم على كل الكليات بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط الاحترازية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على تواجد عمداء وأساتذة الكليات داخل اللجان، وذلك لتوفير كل سبل الدعم للطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إنه تم مسبقا نشر معظم جداول امتحانات الدراسات العليا بمختلف الكليات، وذلك على الموقع الرسمي للجامعة، مع توجيه عمداء الكليات ووكلائها المختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد والتي تشمل استخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان والتزام كل الأفراد سواء المشرفين أو الممتحنين بارتداء الكمامات خلال تواجدهم باللجان، وترك مسافة كافية بين كل طالب، ووضع أرقام الجلوس في أكياس بلاستيكية، مع توفير مطهرات الأيدي في كل لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن معظم امتحانات الكليات سوف تجري بواقع فترة واحدة يوميا، أما في حال وجود فترتين للامتحان في يوم واحد فتم مراعاة ترك مسافة فاصلة لمدة ساعتين، وذلك لإجراء ما يلزم من أعمال تطهير وتعقيم للجان.

كما سوف يتم تخصيص لجنة منفصلة في كل كلية وذلك لإجراء الامتحانات للحالات التي تعاني من أعراض مرضية بسيطة أو ارتفاعا في درجة الحرارة لأي سبب وذلك لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية ومعرفة الأسباب.