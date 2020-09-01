جامعة أسيوط تبدأ في إنشاء منصة لرسم خريطة انتشار كورونا بالمحافظة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء أعمال مشروع الجامعة الخاص بإنشاء منصة بيانات لرسم خريطة انتشار فيروس كورونا داخل محافظة أسيوط، والذي ينفذه فريق متخصص من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بالتعاون مع مستشفى الراجحي الجامعي للكبد والمخصص لعزل مرضى كورونا، وبين إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، وكل مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن تلك المنصة تهدف في المقام الأول إلى تجميع البيانات الخاصة بمرضى كورونا المستجد والذين خضعوا لبروتوكولات العلاج داخل كافة مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث إن من المقرر أن تسهم تلك المنصة في رسم صورة واضحة عن خريطة انتشار فيروس كورونا داخل محافظة أسيوط وذلك لاستخدامها بغرض رفع مستويات فهم الوباء، حيث تعد تلك السجلات الرقمية والإحصائيات إحدى الوسائل والأدوات الفعالة فى مراقبة انتشار الأمراض والأوبئة ما يسهم في وضع حد لتفشيها.