فرنسا تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي بـ100 مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خطة إنعاش اقتصادي للبلاد، قيمتها 100 مليار يورو، أي أكثر من 118 مليار دولار، من شأنها دعم الاقتصاد الفرنسي الذي تأثر بتفشي جائحة كورونا، موضحا أنّ الهدف من الخطة توفير 160 ألف فرصة عمل عام 2021 وبشكل أساسي لمكافحة البطالة في البلاد.

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وقال "كاستكس"، حسب ما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، إنّ هدف الحكومة الفرنسية هو العودة إلى مستويات نشاط ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2022 والبدء في رؤية انخفاض البطالة عندما انخفضت 800 ألف وظيفة هذا العام.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة الفرنسي أنّ قطاع النقل سيتفيد بشكل خاص بـ11 مليار يورو، بينها 4.7 مليار يورو للشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا لتمويل السكك الحديدية والخطوط الصغيرة وقطارات النوم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح لوسائل الإعلام في وقت سابق بأنّ خطة التعافي الاقتصادي في الأسبوع المقبل ستكون عبارة عن برنامج مدته 10 سنوات، للوصول بفرنسا إلى مكانة أقوى عام 2030، وأضاف أنّه سيتم توفير 15 مليار يورو في خطة الانتعاش الاقتصادي الأوسع لتعزيز الابتكار الفرنسي وإعادة التوطين الصناعي.