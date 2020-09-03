عبدالغفار: الجامعات التكنولوجية والأهلية تمنح شهادات مطلوبة عالميا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تدشين 4 جامعات حكومية، كما تشهد الجامعات الحكومية أيضًا في عهده تطوير المناهج.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الجامعات التكنولوجية والأهلية تسعى إلى ربط التعليم بسوق العمل، وأن يكون الشهادات المصرية التي يحصل عليها الطلاب معترفًا بها، بل ستكون مطلوبة أيضًا.

وتابع أن التوأمة مع الجامعات الأجنبية واحدة من آليات تنفيذ أحلام الجامعات الأهلية، وذلك حتى تكون الشهادة التي تمنحها تلك الجامعات مرتبطة بالمناهج والشهادة وأعضاء هيئة التدريس بجامعات كبيرة.

وأكمل، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد كان واضحا، حيث قال إنه لن يسمح بجامعة جديدة في مصر إلا دون عقد توأمة مع جامعة من الجامعات الأوائل على مستوى العالم، لكي يتلقى الطالب تعليما حقيقيًا مبنيًا على جدارات، وأن تكون الشهادة التي يحصل عليها عالمية ومطلوبة.