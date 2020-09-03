مصدر بـ"الطيران": مصر قدمت كل ما لديها ومطاراتنا مؤمنة 100%

رحبت قيادات الطيران المدني المصري بتصريحات رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بعودة الطيران الروسي إلى مصر، خلال بيان مجلس الوزراء، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية".

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مصر قدمت كل مالديها وبذلت كل ما في وسعها لتأمين المسافرين والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، كما نفذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونفذت كل الإجراءات الأمنية المطلوبة منها، وزادت عليها، حتى أصبحت مطاراتنا مؤمنة بنسبة 100%.

وقالت المصادر إن المطارات المصرية على أتم استعداد لاستقبال السائحين والمسافرين من مختلف دول العالم، وليس لدينا أي تحفظ على طلبات الدول التي تطلب التفتيش على إجراءات السلامة لدينا، بالعكس نستقبل وفود أمنية من مختلف دول العالم، ونرسل وفود أمنية لمختلف دول العالم، ونتابع عن كثب كل الإجراءات التي تقوم بها الدول، ونسعى دائمًا لتدريب العنصر البشري المصري، على كل الإجراءات الأمنية والسلامة طبقا لما هو معمول به في كل دول العالم.

وكان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الخميس، وقع قرارًا باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيًا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيًا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيًا".