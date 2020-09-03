معارض تركي يحذر أردوغان: العداء مع مصر يجلب لنا مصائب

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلتيشدار أوغلو، حماية النظام التركي لجماعة الإخوان، وعداءه لمصر، معتبرا أنّ ذلك العداء يجر تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر المتوسط.

وتساءل كليتشدار أوغلو، خلال لقائه بقناة "إن تي في" التركية: "ما هي سياسة الإخوان وما هو مفهوم الإخوان؟"، مستدركا: "نقول ذلك منذ 2015، منذ 5 سنوات ننادي بأن تكون علاقتنا السياسية مع مصر دافئة. لماذا نتقاتل مع مصر؟، القتال مع مصر يعني سحب تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر الأبيض المتوسط".

ووفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، أضاف: "عندما أقول تصالحوا مع مصر يقولون إنّ كلتيشدار أوغلو رجل انقلابي. أنا لا أدعم الانقلاب، لكن هذه دولة مختلفة. وقلت لأردوغان ماذا تريد من جامعة الأزهر؟ واتخذ لنفسه إشارة الإخوان (رابعة) ما الإخوان الذين تتحدثون عنهم؟ إننا كما نزعم أنّ حزب العمال الكردستاني إرهاب في تركيا، فمصر لديها الإخوان نفس الشيء. هذا واضح للغاية، فقد أعلنوا أنّهم منظمة إرهابية".

وأضاف: "ألا نغضب إذا قالوا لنا إنّهم يدعمون حزب العمال الكردستاني لدينا، فأنت يا أخي لماذا تؤيد الإخوان، تلعب دور خليفة الشرق الأوسط. يقول إنه خليفة الشرق الأوسط، تفضل وأرنا كيف تكون خليفة".