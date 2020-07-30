كليتشدار أوغلو: لن ينام طفل جائع بيننا.. وسنبني تركيا الجميلة

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، في تهنئته بعيد الأضحى، إن هدفهم هو ألا ينام أطفال جائعين، وتحقيق السلام في كل منزل، وبناء تركيا الجميلة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن أوغلو، وجه رسالة للمواطنين احتفالًا بعيد الأضحى، وجاء في التصريح: "يهل علينا عيد الأضحى المبارك -يوم البركة والخير والمساعدة والتضامن- فيما يجتاح فيروس كورونا العالم بأكمله، بينما تواجه تركيا على وجه الخصوص أزمات اقتصادية وسياسية عنيفة".

وأضاف أوغلو: "لكننا لن نفقد الأمل. سوف نحل كل مشكلة بالعقل والمعرفة والحكمة والخبرة. إن بلدنا الجميل يحتاج إلى السلام والتآزر والتضامن. سنفعل ذلك معا. سنمنح الفقراء الحق في السير على الطريق. لن نصنف أي شخص آخر حسب هويته ومعتقداته وأسلوب حياته. هدفنا هو أنه لا يوجد طفل ينام جائعًا، وأن يعم السلام والبركات في المنزل ونبني تركيا الجميلة".

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري: "عندما يكون جيراننا جائعين، لن ننام، وسنساعد لأجل حماية كرامة الإنسان. لذلك لن ترى اليد اليسرى ما تعطيه اليد اليمنى. في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع تفشي فيروس كوفيد 19، دعونا نعبر عنه بأسف في العالم الإسلامي لأن هناك أيضًا ألمًا ودمًا ودموعًا. أتمنى لو أن مواطنينا يقضون عطلة جميلة خلال هذه الفترة العصيبة. عيد أضحى مبارك".