مصادر : سلطة الطيران وافقت على تشغيل 3 رحلات بين موسكو والقاهرة أسبوعيا

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بسلطة الطيران المدني أن السلطة برئاسة الدكتور أشرف نوير، وافقت على طلب شركة الطيران الروسية بتشغيل رحلاتها بين موسكو والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، والذي تقدمت به للسلطة قبل أسبوعين.

وكشفت المصادر أن بداية تشغيل رحلات الشركة الروسية يتوقف على موافقة الطيران المدني الروسي، مشيرة إلى أن الجانب المصري اشترط في موافقته التزام شركة الطيران الروسية بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم نقل أي راكب إلى القاهرة إلا بعد حصوله على شهادة PCR.

من ناحية أخرى، أكدت المصادر أن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت أيضا لمصر للطيران على طلب تشغيل رحلاتها بين القاهرة وموسكو، مشيرة إلى أن تحديد موعد التشغيل يتوقف على موافقة السلطات الروسية.

كانت حركة الطيران قد توقفت بين القاهرة وروسيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كورونا ورغم عودة حركة الطيران بين مصر وأغلب الدول منذ أول يوليو الماضي إلا أن الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو توقفت تماما ضمن عدد من الدول. وكانت قيادات الطيران المدني المصري، رحبت بتصريحات رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بعودة الطيران الروسي إلى مصر.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن مصر قدمت كل ما لديها وبدلت كل ما في وسعها لتأمين المسافرين والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، كما نفذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، ونفذت كل الإجراءات الأمنية المطلوبة منها، وزادت عليها، حتى أصبحت مطاراتنا مؤمنة بنسبة 100%.

وقالت المصادر إن المطارات المصرية على أتم استعداد لاستقبال السائحين والمسافرين من مختلف دول العالم، وليس لدينا أي تحفظ على طلبات الدول التي تطلب التفتيش على إجراءات السلامة لدينا، بالعكس نستقبل وفود أمنية من مختلف دول العالم، ونرسل وفود أمنية لمختلف دول العالم، ونتابع عن كثب كل الإجراءات التي تقوم بها الدول، ونسعى دائمًا لتدريب العنصر البشري المصري، على كل الإجراءات الأمنية والسلامة طبقًا لما هوه معمول به في كل دول العالم.

وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الخميس، قرارا باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيًا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيًا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيًا".