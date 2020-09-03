أخبار البنوك.. طريقة الحصول على وديعة ذهبية من بنك بلوم مصر

يقدم بنك بلوم عدد من الخدمات المختلفة لعملائه ما بين حسابات الإدخار والقروض المختلفة، والودائع التي تختلف بين ذات العائد الثابت والودائع الذهبية والودائع الذكية.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، شروط وضوابط الحصول على الودائع الذهبية من بنك بلوم مصر، والأوراق المطلوبة، كالتالي:

ضوابط الحصول على الودائع الذهبية من بنك بلوم مصر

الودائع متاحة بالجنيه المصري.

تقدم الودائع للأفراد فقط.

الحد الأدنى لشراء الوديعة الذهبية 20.000 جنيه مصري.

الوديعة تبدأ من شهر حتى سنة واحدة.

الفائدة الشهرية للوديعة 6.75%، و فائدة الـ3 شهور 7.25% والـ 6 شهور 7.25% والـ12 شهر 7.50 %.

تضاف الفائدة في نهاية فترة الوديعة الذهبية.

يمكن إضافة الفائدة إلي الحساب الجاري الخاص بالعميل أو إلى حساب الإدخار، ويمكن سحبها باستخدام بطاقة الخصم المباشر ويمكن الحصول على قرض بضمان الوديعة الذهبية الخاصة بك.

الأوراق المطلوبة للحصول على الودائع الذهبية من بنك بلوم مصر

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إثبات الدخل.