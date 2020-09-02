أخبار البنوك.. البنك العربي الإفريقي يتيح سحب الراتب مقدما دون فوائد

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن وقف الفوائد على خدمة صرف الراتب مقدمًا، للعملاء الذين يستلمون الراتب عبر البنك، وذلك حتى يمكنهم تلبية احتياجاتهم الطارئة وغير المتوقعة وتخفيف أعبائهم المالية في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

وتتيح خدمة صرف الراتب مقدمًا إمكانية الحصول على تسهيل يصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه دون فائدة ودون رسوم سداد أو إلغاء مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل شهريا.

تستعرض "الوطن" خطوات سحب الراتب مقدمًا بدون فوائد من البنك العربي الإفريقي

خدمة صرف الراتب مقدمًا، هو حد تسهيل ائتماني يتم صرفه مباشرة من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، ويتم السداد تلقائيًا الشهر التالي، وإعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى.

مميزات سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الإفريقي

حد تسهيل يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أدني 1000 جنيه مصري وحد أقصى 100,000 جنيه مصري دون فائدة.

إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

يتم سداد المبلغ تلقائيا من المرتب مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى في حالة عدم طلب الإلغاء.

مصاريف إدارية تنافسية على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

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