موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر، في إطار مباريات إياب الجولة 24 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ستاد الدفاع الجوي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، بصوت المعلق الرياضي "حاتم بطيشة" والمعلق الرياضى "بلال علام".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما فريق الزمالك بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة.