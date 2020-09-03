طوارئ بالكهرباء لتأمين استقرار التيار بمباراة الزمالك وبيراميدز

رفعت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ لتأمين استقرار تغذية التيار لمباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، التي ستقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

وزودت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء استاد الدفاع الجوي بـ 22 مولدًا بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار لمباراة.

مراجعة أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد

وستراجع إدارة الطوارئ بالشركة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد.

وخصصت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رقم واتس "01283388888" لتلقي شكاوى المواطنين.

الأحياء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة اضافة الي جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

استقبال شكاوى المواطنين علي الخط الساخن

وتستقبل وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121، للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية.