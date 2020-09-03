رئيس الوطنية للصحافة يطالب بعدم التوسع في نشر أخبار الجرائم

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه " يجب ان ننتبه ونتصدي لما يمس الأمن القومي في وسائل الاعلام ولذلك يجب وضع معايير اعلامية تتعلق بالموضوع منها عدم التوسع في نشر اخبار الجرائم والحوادث الا في اضيق حدود".

وأوضح الشوربجي في كلمته بورشة العمل التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن اقتراحه بعدم التوسع في نشر اخبار الجرائم يأتي " لان القنوات الخارجية تستغل هذا الموضوع" بحسب تعبيره.

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.