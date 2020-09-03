رئيس مدينة سفاجا تُكرم الأولى على المدينة في الثانوية العامة

كرّمت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الطالبة "علا عبيد حسين رفاعي" الحاصلة على المركز الأول على مدينة سفاجا والمركز الثالث على محافظة البحر الأحمر بمجموع 99.7% بالثانوية العامة.

وسلمت "المغربي" الطالبة شهادة تقدير وميدالية تذكارية بحضور النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة، وعبّرت رئيس المدينة عن فخرها بوجود الطالبة بين الحاصلين على المراكز الأولى على مستوي المحافظة متمنية التوفيق لجميع أبناء سفاجا في العملية التعليمية.

وأكدت المغربي أن سوق العمل في كل المجالات يحتاج طلاب على قدر كبير من التفوق ويمتلكون مهارات تكنولوجية، مطالبةً إياهم بالاستمرار في الحفاظ على تفوقهم حتى يضمنوا فرص عمل تليق بتفوقهم.