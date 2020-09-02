حملة لزراعة البحر الأحمر للقضاء على الزواحف والثعابين برأس غارب

وجه محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، مديرية الزراعة بتنفيذ حملة تطهير بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، للقضاء على القوارض والحشرات والحيوانات الزاحفة والثعابين.

وقام فريق المكافحة بالإدارة الزراعية برأس غارب، اليوم الأربعاء، بحملة موسعة بإشراف المهندس ماهر عبدالقادر سويلم، مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، استهدفت منطقة "الإيمان"، ومحيط المدرسة التجريبية، ومدرسة الصنايع، حتى منطقة السوق الجديد ومحطة الكهرباء.

وتمكنت الحملة من رش المناطق المستهدفة بالمبيدات، لمقاومة القوارض والحشرات والزواحف، ومنها الثعابين، وذلك بناءً على تعليمات المحافظ، اللواء عمرو حنفي.

وكان مجلس مدينة رأس غارب قد وجه تحذيرات للمواطنين من العقارب والثعابين التي بدأت تخرج من جحورها بشكل ملحوظ، وقد تلجأ إلى البيوت بحثاً عن البرد، وذلك مع ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وظهور سحب ركامية سببت حالة من ركود التيارات الهوائية بمعظم مناطق المحافظة.