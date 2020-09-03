تحاليل pcr للسائحين في مطارات البحر الأحمر (صور)

أجرت فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تحاليل pcr الخاص بفيروس كورونا على السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لدى وصولهم مطار الغردقة وذلك للذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، إنه جرى تخصيص مكان داخل صالات الوصول الدولية بمطار الغردقة، لأخذ عينة pcr من للقادمين من الخارج بواسطة فرق طبية متخصصة من الحجر الصحي.

وأوضح أنه بمجرد وصول السائح من الخارج يتم توجيهه لمكان المعمل داخل صالات الوصول، وأخذ عينة دم منه وإرسالها للمعمل المشترك بمدينة الغردقة، ثم يجري توجيه السائح إلى مقر الإقامة بالفنادق المختلفة وبعد 24 ساعة يتم إخطاره بنتيجة العينة.

وأكد مرعي لـ"الوطن"، أنه في حالة ظهور أي أعراض على السائح فور وصوله مطارات البحر الأحمر، يجري عزله بمجرد وصوله للفندق لحين ظهور عينة الـ pcr، وإذا كانت حالته لا تستدعى المستشفى يتم عزله داخل الفندق مع تناوله الأدوية.

استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس، أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك وعلى متنها 131 راكبا.

كما يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، ثاني رحلات إيزي جيت البريطانية، بالإضافة إلى أكثر من رحلة طيران قادمة من أوكرانيا وبلاوسيا تقل عددا من السائحين الأجانب.