مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالشيخ هارون في أسوان

لقي شخصان مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار، داخل منزل بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا بمصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الشيخ هارون.

وتبين لرجال المباحث أن شخصين تعرضا للاختناق أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالشيخ هارون داخل الحفرة، ما ترتب على ذلك وفاتهما. جرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق في الواقعة.