محافظ مطروح يفتتح ملعب مركز شباب مصر بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الملعب الخماسي لمركز شباب مصر بمنطقة غوط رباح بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ووجيه عبد الرازق رئيسم مدينة مرسى مطروح وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وتفقد محافظ مطروح مبنى مركز الشباب وقاعات الأنشطة والتدريبات الرياضية والحاسب الآلي والمكتبة، موجهاً بإعداد خطط لتدريب وتأهيل الشباب والاستغلال الأمثل لطاقاتهم.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة المتواصل للمحافظة ومنها مركز شباب مصر وغيره من المراكز التي سيجري افتتاحها قريبا.

كما وجه أيضا بدراسة استغلال مساحة الأرض المجاورة لمركز الشباب ومدى إمكانية إقامة ملعب قانوني، للتوسع في خدمة الأنشطة الرياضية لشباب المنطقة.

وقال خالد عبدالحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إن الملعب الخماسي مقام على مساحة 1500م2 بتكلفة نحو 2 مليون جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مبنى المركز الذي افتتح العام الماضي بتكلفة مليون جنيه لخدمة شباب المنطقة.