محافظ مطروح: ننفذ 348 مشروعا بـ869 مليون جنيه

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة تعمل على تنفيذ 348 مشروعًا في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بتكلفة نحو 869.2 مليون جنيه.

وأضاف "شعيب"، خلال اجتماعه برئيس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أن تلك المشروعات تنقسم بين 88 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و112 مشروعًا لرصف الطرق، و109 مشروعات في مجال تحسين البيئة، و26 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن 13 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

وأوضح أن المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2019، بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، منها 1.2 مليار تمويل ذاتي من موارد المحافظة، وشهدت تنفيذ مشروعات، تشمل 155 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و170 مشروعًا لرصف الطرق، بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و 328 مشروعًا في مجال تحسين البيئة، و 108 مشاريع لتدعيم الوحدات المحلية، و 25 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء اليوم للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.