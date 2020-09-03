التنمية المستدامة بمطروح تدعم المناطق الأكثر احتياجا بالمشروعات

أعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، أن الدولة تدعم المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً في الصحراء الغربية بهدف الاستثمار فى البشر وتنمية قدرات المزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، والصناعات الصغيرة، لتساهم فى تعظيم العائد الاقتصادى، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.

وأضاف أن أنشطة مشروع التنمية المستدامة، تشمل أيضا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة وأبرز ما يميز المشروع، هو التكامل بين العديد من الأنشطة، حيث سيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بالمنطقة الممتدة من غرب مدينة الضبعة وحتى مدينة السلوم غرباً، وهى المناطق التى تعتمد على الأمطار، وسيتم تنفيذ أنشطة تتعلق بحصاد مياه الأمطار وتنمية وتأهيل الوديان، وتطهير الآبار الرومانية القديمة، وتنمية المراعى والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية، وإنشاء المدارس، ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة دعم المناطق الأكثر إحتياجا ً بالصحراء الغربية بنطاق منطقة عمل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح الممتدة من غرب مدينة الضبعة حتى السلوم غرباً.

ولفت أنه خلال الأسبوع الجارى أجرى المركز عدة لقاءات مع مواطني سيدى برانى ورأس الحكمة ومرسى مطروح لشرح الآليات لتنفيذ الخطة التنموية للمشروع، كما التقى عددًا من أهالى المجتمع الخامس بمنطقة عقاقير أبو حريرة التي تضم عائلة القطيفة بسيدي برانى وبعض العائلات بمنطقة الشايط وجعيوين بالمجتمع السابع برأس الحكمة شرق مرسي مطروح لشرح تنفيذ خطة المشروعات التنمية لمشروع "تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية" والممول بقرض من صندوق النقد الدولى "إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.