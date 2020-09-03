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الأهلي يترقب إعلان بيراميدز عن صفقة رمضان بسبب حق الرعاية

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علي سمير
01:40 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
رمضان صبحي

رمضان صبحي

تنتظر إدارة النادى الأهلي إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي، بشكل رسمي، من فريق هيدرسيفيلد الإنجليزي، خلال اليومين المقبلين، لطلب حق رعاية اللاعب.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الجهاز الإداري، بتجهيز ملف كامل عن رمضان صبحي، لطلب حق الرعاية من فريقه الجديد بيراميدز، خاصة أنه يحق له الحصول على رعاية كونه أحد لاعبي قطاع الناشئين وتدرج في القطاع حتى تم تصعيده للفريق الأول في عام 2013 تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي.

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