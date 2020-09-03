محافظ الدقهلية ينقذ أم وطفليها يفترشون الطريق طلبا للمساعدة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم الدعم والرعاية لسيدة وطفليها يجلسون في الطريق العام لطلب المساعدة من المواطنين، نظرا لظروفها الصعبة.

وتفاجأ المحافظ بالسيدة والطفلين في الطريق العام، وبحسب بيان محافظة الدقهلية، اتضح بأن السيدة من قرية ميت محمود مركز المنصورة، وزوجها صادر ضده حكم بالسجن لمدة عام، وتقيم في مسكن بالإيجار، فأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها نظرا لظروفها الصعبة.

وأمر المحافظ بتقديم مساعدة مالية عاجلة لها، إضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار معاش شهريا أو مساعدات مالية شهريا لها. كما كلف المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرصة عمل كريمة لها بالقطاع الخاص.

وكلف مختار المهندسة سوسن مجاهد، رئيس مدينة المنصورة، بمتابعة الحالة أول بأول مع الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن، ووكيل وزارة القوى العاملة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الرعاية والمساندة لجميع الفئات المستحقة للدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات في مقدمة الأولويات.