محافظ الدقهلية يقيل مدير مستشفى بلقاس للإهمال

قرر محافظ الدقهلية، إقالة مدير مستشفى بلقاس المركزي، سبب الإهمال وسوء حالة النظافة والإضاءة بالمستشفى.

جاء ذلك خلال حملة قادها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فجر اليوم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، ويرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

ووجه المحافظ، للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية نحو تعين مدير جديد للمستشفى والقيام بمعالجة كافه أوجه القصور وتلافي الملاحظات التي جرى رصدها، مع ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وتفقدت الحملة قسم الاستقبال والمطعم وحجرات التعقيم وباقي الأقسام بالمستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، للمرضى والمترددين.

وشملت الزيارة تفقد شوارع وميادين مدينة بلقاس، إضافة إلى زيارة مقر رئاسة مركز ومدينه بلقاس. واجتمع المحافظ مع عدد من العاملين، حيث وجههم بضرورة حسن استقبال المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وكلف المحافظ، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينه بلقاس، بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين من خلال تقسيم المدينة إلى مربعات وورديات للعمل بمشرف مختص لكل منطقة حتى يتم إثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين.