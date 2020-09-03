افتتاح أول وحدة للأشعة التشخيصية البيطرية في الصعيد

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى البيطري التعليمي الجامعي، اليوم، التي تعد الوحدة الأولى من نوعها في محافظات الصعيد، نظرًا لتخصصها الفريد في إجراء الأشعة التشخيصية الدقيقة للحالات المرضية الواردة للمستشفى من محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا.

وتضم الوحدة جهاز DRGEM الكوري بتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه، استكمالًا للدور الخدمي والمجتمعي وكذلك التعليمي والبحثي الذي تقدمه كلية الطب البيطري ومستشفاه الجامعي بمختلف تخصصاتها وأقسامها الطبية.

جاء ذلك في حضور الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد سميكة، رئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة بالكلية، والدكتور أحمد فتحي محمد مدير عام المستشفى.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به المستشفى البيطري التعليمى الجامعي ويعد أحد الصروح الطبية الضخمة بالجامعة التي تضم 15 مبنى على مساحة إجمالية تبلغ 9 أفدنة، فضلاً عن امتلاكه نخبة من الكوادر الطبية المتميزة يحرص أعضاؤها على تقديم خدمة طبية لمحافظات الصعيد بصورة تتناسب مع ما تملكه من إمكانيات متخصصة ودقيقة.

وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لكلية الطب البيطري وهو ما تم مؤخراً باستحداث 5 أقسام علمية جديدة، فضلاً عن تطوير المعامل والمختبرات الطبية بالجامعة للارتقاء بالخدمة.

ومن جانبه أعربت الدكتور مديحة درويش عن امتنانها لإدارة الجامعة وما توفره من دعم ورعاية لكافة أنشطة الكلية العلمية والعملية وهو ما انعكس أثره أخيراً فى إنشاء وحدة الأشعة التشخيصية بذلك المستوى من التقدم والتى من المقرر أن تسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية البيطرية المقدمة بالمستشفى، وكذلك فى خدمة البحث العلمى من خلال الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى خدمة العملية التعليمية للطلاب حيث يتم فيها تدريس مادة التخدير والأشعة لطلاب المستوى الثالث بالكلية.

وذكر الدكتور محمد سميكة أن الجهاز الجديد مصحوب بجازين أحدهما للتحميض prima T 2 والآخر جهاز طابعة أفلام ليزر، والذى يستخدم لإظهار جميع أجزاء الجسم فى الخيول والمجترات والحيوانات المنزلية، وتشخيص أنواع الكسور فى الحيوانات المختلفة وخاصة الخيول، تشخيص إصابات المفاصل وإظهار الزوائد العظمية على العظام، إظهار الأجسام الغريبة التى تبتلعها الأبقار والجاموس وخاصة المعدنية منها كالإبر والمسامير، وتشخيص الإصابات الناتجة عن ابتلاع الأجسام الغريبة مثل التهاب الشبكة والتهاب التامور وكذلك فتق الحجاب الحاجز الوخذى فى الأبقار والجاموس، إظهار الأجسام الغريبة التى تؤدى إلى انسداد المعدة والأمعاء فى الأدوات المنزلية، تشخيص إصابات الجهاز البولي والغدد اللعابية والعديد من الأجهزة والأعضاء وذلك بعد حقنها بالصبغات المخصصة لكل جهاز فى الجسم، ومتابعة نمو العظام فى الحيوانات المختلفة.